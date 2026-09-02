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Ünye'de Otomobil Duvara Asılı Kaldı

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Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil bahçe duvarında asılı kaldı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil bahçe duvarında asılı kaldı.

Ortayılmazlar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

Kazanın ardından otomobil bir binanın bahçe duvarında asılı kaldı. Otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, araç sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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