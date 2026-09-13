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Ordu'daki Ayanikola Adası'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Ordu'daki Ayanikola Adası'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
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Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası'nda başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası'nda başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarihi adanın Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ile Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle yürütülen proje kapsamında özgün dokusu korunarak restore edildiği ifade edildi.

Kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla alanın estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda sürdürülen çalışmalar tarihi doku korunarak hayata geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında yapı ve çevresindeki duvarlar sağlamlaştırıldı ve derz uygulaması yapıldı. Kilise kalıntısının etrafında ahşap basamaklardan oluşan gezi alanı oluşturuldu. Adanın karşısındaki??????? kara üzerine adaya bakan ahşap platform oluşturuldu. Ekipler ahşap kısımların boya ve peyzaj uygulamalarına devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Bölgenin turizm potansiyeli artacak, sosyal ve kültürel yaşama yeni bir değer kazandırılacak."

Kaynak: AA
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