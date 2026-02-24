Ordu Valisi Erol'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ordu Valisi Muammer Erol, şehrin yüksek rakımları ve iç bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Vali Erol, yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"25 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra, bölgemizde beklenen kuvvetli sağanak yağışların ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde başlangıçta 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar, zamanla sıcaklık düşüşüne bağlı olarak 500 metre rakım üzeri yerlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir."

Vali Erol, vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek heyelan, buzlanma, çığ ile su baskınlarına karşı dikkati ve tedbirli olmaları istedi.