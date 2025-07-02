Ordu'da Yaralı Yavru Karaca Tedavi Altına Alındı

Ordu'da Yaralı Yavru Karaca Tedavi Altına Alındı
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Kumru ilçesinde bir fındık bahçesinde bulanan yaralı yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi için veterinere götürüldü. Yaralı karacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Ordu'da yaralı yavru karaca, tedavi altına alındı.

Kumru ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde imam Yunus Emre Cüm, fındık bahçesinde yaralı iki yavru karaca buldu.

Karacalardan birinin öldüğünü fark eden Cüm, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şubesi ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yavru karacayı tedavi için Ulubey ilçesindeki veterinere ulaştırdı.

Köpeklerin yaraladığı karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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