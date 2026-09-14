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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, C.Ş, B.A, S.G. ve U.C.A'nın adreslerinde yaptığı aramalarda 37 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
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