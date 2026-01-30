Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
ORDU'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ocak'ta Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda; 89 sentetik hap, 16,8 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 ecstasy hap ele geçirildi. 14 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.