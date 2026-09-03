Kumru'da Fındık Taşırken Uçuruma Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık taşıyan İsa Öğme (56), dengesini kaybederek uçuruma düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Öğme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti.
Yukarıdamlalı Mahallesi'nde bahçede topladığı fındıkları taşıyan İsa Öğme (56), dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Öğme'nin cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA