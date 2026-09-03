Haberler

Kumru'da Fındık Taşırken Uçuruma Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık taşıyan İsa Öğme (56), dengesini kaybederek uçuruma düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Öğme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti.

Yukarıdamlalı Mahallesi'nde bahçede topladığı fındıkları taşıyan İsa Öğme (56), dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Öğme'nin cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Al-Musrati'nin yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor

Yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor