Ordu'da uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde evinin önündeki fındık harmanında çalışan Döndü Yar (62) dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yar, kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaynak: AA