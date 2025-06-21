Ordu'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Kumru ilçesinde, kontrollü kaybeden bir cipin çarpması sonucu 80 yaşındaki Ömer Irgav ve 64 yaşındaki akrabası Nadire Irgav hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

ORDU'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ve akrabası Nadire Irgav'a (64) çarptı. 2 kişi de ölürken, cip sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yalnızadam Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Muharremoğlu (76) yönetimindeki CA 660 MX yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer ve akrabası Nadire Irgav'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ömer ve Nadire Irgav'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Halit Muharremoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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