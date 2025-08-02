Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazada, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve yolculardan biri hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ordu Çevre Yolu'nun Karacaömer Mahallesi mevkisinde, Can Hoşgör (42) yönetimindeki 34 PR 7865 plakalı otomobil, yolun cep bölümünde park halindeki 19 ADS 388 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobildeki Leyla Güler (72) ile Şifa (39) ve Ali Eymen Hoşgör (12) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Güler, Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel