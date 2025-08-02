Ordu'da TIR'a Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da TIR'a Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen kazada, park halinde bulunan TIR'a çarpan otomobildeki 72 yaşındaki Leyla Güler hayatını kaybetti. Kazada iki kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Leyla Güler (72) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Karacaömer Mahallesi Ordu-Samsun Çevre Yolu'nda meydana geldi. Can H. (42) idaresindeki 34 PR 7865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 19 ADS 388 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki Leyla Güler, Şifa Hoşgör (39) ve Ali Eymen Hoşgör (12), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan Leyla Güler, Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Can H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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