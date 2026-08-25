Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Kabataş ilçesinde 5 gün önce Bolaman Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Mehmet Emin Eren, düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde 5 gün önce Bolaman Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Mehmet Emin Eren için ilçeye bağlı Eceli Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
12 yaşındaki çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA