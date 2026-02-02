Haberler

Ordu'da 'patpat' şarampole yuvarlandı; 1 ölü

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kontrolünden çıkan tarım aracı, 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda Adem Öztürk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

ORDU'da patpat olarak bilinen tarım aracının yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandığı kazada Adem Öztürk (45), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çaybaşı ilçesi Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Baloğlu (20) idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tarım aracında bulunan Adem Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Emin Baloğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
