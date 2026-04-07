Ordu'da kavga ettiği kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde kayıncık mahallesi'nde gerçekleştirilen kavga sonucunda 70 yaşındaki Mustafa Turan Ç'yi silahla öldüren 79 yaşındaki M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kayıncık Mahallesi'nde dün kavga ettiği Mustafa Turan Ç'yi (70) tabanca ile ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y'nin (79) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay