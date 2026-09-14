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Ordu'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhsan E. yönetimindeki 52 K 4794 plakalı hafriyat kamyonunda, Ayazlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken arka tekerleklerin bulunduğu bölümden duman yükselmeye başladı.

Kamyonu yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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