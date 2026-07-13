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Ordu'da sahipsiz hayvanlara ilişkin toplantı düzenlendi

Ordu'da sahipsiz hayvanlara ilişkin toplantı düzenlendi
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Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda, nüfusu 25 bini aşan ilçelerde sahipsiz sokak hayvanları için bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturma çalışmaları değerlendirildi. Vali Erol, çalışmaların sona yaklaştığını belirterek belediye başkanlarına hız verme çağrısı yaptı.

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nüfusu 25 bini aşan ilçelerde sahipsiz sokak hayvanları için bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Erol, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçelerde barınak, rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanları oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında artık sona yaklaşıldığını belirterek, belediye başkanlarından çalışmalara hız vermelerini istedi.

Sahipsiz sokak hayvanları barınağı ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanının, Ünye ilçesinde tamamlanarak hizmet girdiğini aktaran Erol, "Kumru ilçemizde yapılan da Ünye'deki gibi güzel oldu. Diğer ilçelerimizin de çalışmaları hızlandırarak, hızlıca yetişmesi gerekiyor. Bir kez daha altını çizmek isterim ki kapasiteyi tam eksiksiz kullanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise sahipsiz sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalarda geç kalındığını vurgulayarak, "Bu tablo bize yakışmıyor. Tüm imkanlarımızı seferber edelim ve bu işi gündemimizden çıkaralım." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdür Vekili Mahmut Bakar, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay, kaymakam ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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