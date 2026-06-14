Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Binaların zemin ve bodrum katlarındaki bazı iş yerlerini su bastı, derelerin debisi yükseldi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Öte yandan sağanak Fatsa ve Altınordu ilçelerinde de etkili oldu.