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Ordu'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisin bahçesindeki plastik atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Plastik Fatsa ordu İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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