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Patpat kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti

Patpat kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpat kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Mert Küpçük, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde patpat kazasında ağır yaralanan Mert Küpçük (22), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 26 Mayıs'ta Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Sırageçe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, patpat olarak tabir edilen tarım aracının karıştığı kazada ağır yaralanan Mert Küpçük, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Küpçük, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küpçük'ün cenazesi, Altınordu ilçesindeki evine getirilerek helallik alındı. Ardından Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi'nde öğle namaza müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küpçük, Sırageçe Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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