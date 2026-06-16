Ordu'da tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi için eğitim verildi
Ordu'da tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek için jandarma ekipleri tarafından eğitim düzenlendi, araçlara reflektör takıldı ve sürücülere yelek dağıtıldı.
Ordu'da, "patpat" diye tabir edilen tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim programı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma timleri tarafından, vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda Altınordu ilçesi Çavuşlar Mahallesi'ndeki eğitim faaliyetinde vatandaşların tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, görünürlüğün artırılması amacıyla araçların kasa arkasına yansıtıcı reflektör takıldığı ve sürücülere reflektif yelek dağıtıldığı kaydedildi.