Otomobil fındık bahçesine uçtu; anne ve kızı yaralandı

ORDU'nun Ulubey ilçesinde yoldan çıkıp fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Elif Y. (37) ve yanındaki kızı Zeynep Sıla Y. (14), yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Y.'nin kullandığı 55 ST 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.