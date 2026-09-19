Ordu'da operasyonda 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da operasyonda 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Valilik açıklamasına göre, Ordu'da Narkotik Şube ekiplerinin operasyonunda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu ve bavulu teslim ettiği şüpheli yakalandı. Bavulda 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu ile yanındaki bavulu teslim ettiği şüpheli yakalandı.
Bavulda yapılan aramada, 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA