Haberler

Ordu'da hafta sonu için denize giriş yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı riskine karşı 4-5 Temmuz'da denize giriş yasaklandı. Valilik, boğulma olaylarını önlemek için vatandaşları uyardı.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü için denize giriş yasağı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, denizde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 4 Temmuz Cumartesi günü ilimizin doğu kesiminde Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçesinde saat 14.00'ten sonra, batı kesiminde Fatsa ve Ünye ilçesinde ise gün boyu, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İstanbullular dikkat! Tüm planlar iptal, tarih belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Herkes penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeyi konuşuyor
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı

Serbest bırakıldı, saatler sonra yine yakalandı