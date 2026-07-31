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Ordu'da Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve paten hediye edildi

Ordu'da Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve paten hediye edildi
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Ordu'da yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara bisiklet ve paten hediye edildi.

Ordu'da yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara bisiklet ve paten hediye edildi.

Altınordu ilçesindeki Aziziye Yalı Camisi'nde çocuklara yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursu için kapanış programı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Çakmak, yaptığı konuşmada, öğrencilerin kurs boyunca üzerlerine düşen görevlerini yaptığını söyledi.

Cami görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür eden Çakmak, "Çocuklarını bu camiye yaz Kur'an kursu dolayısıyla gönderen aileleri tebrik ediyorum. Bu hediyelerin tedariki noktasında gönüllü kardeşlerimizi, Rabbim nasıl ki çocukları sevindiriyorlarsa onları da bu dünyada sevindirir inşallah. Bu vesileyle ödül töreni hayırlı olsun diliyorum." dedi.

Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci ise kursa katılan çocukları tebrik ederek, emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.

Aziziye Yalı Camisi İmam Hatibi Muhammed Kılıç da cami merkezli bir nesil yetirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yaz Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan 20 çocuktan 7'sine bisiklet, diğerlerine paten hediye edildi.

Kaynak: AA
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