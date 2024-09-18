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Motosikletin Çarpmasıyla Şehit Olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Cenazesi Samsun'a Getirildi

Motosikletin Çarpmasıyla Şehit Olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Cenazesi Samsun'a Getirildi
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Samsun'a ulaştı. Cenaze törenine Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve diğer yetkililer katıldı. Çangır, 16 gün önce göreve başlamıştı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın (27) cenazesi Samsun'a getirildi.

Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, durdurulmak istenen A.T. idaresindeki motosikletin yol kenarında çarparak şehit ettiği Çangır'ın cenazesi Ordu'da düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Törende İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından nakil aracından alınan Çangır'ın naaşı askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak toprağa verileceği Sakarya'ya götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

Bekar olan şehit Mehmet Fatih Çangır'ın, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında 16 gün önce göreve başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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