Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Ordu'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yol emniyet kontrol devriyesi sırasında durdurulmak istenen motosiklet, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan Çangır, hastanede şehit oldu. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Şehit için düzenlenen törende Çangır'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.

Durmayan sürücü, motosikletiyle, yol kenarında bulunan görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Motosiklet sürücüsü A.T, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Tören düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Çangır'ın öz geçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

Türk bayrağına sarılı tabutta taşınan şehidin naaşı, önce kara yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na, oradan da askeri uçakla memleketi Sakarya'ya götürülecek.

Törene, Vali Muammer Erol, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Başsavcı Hasan Uçak, Adalet Komisyon Başkanı Mesut Bilen, Ordu Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Giresun Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan, Çangır'ın, 2 Eylül'de ilk görev yeri Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Yerel Haberler Astsubay Çavuş Motosiklet Jandarma Güvenlik Olaylar Gülyalı Güncel Fatih Kaza

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eleme adayları kim? 18 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });