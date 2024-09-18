Ordu'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.

Durmayan sürücü, motosikletiyle, yol kenarında bulunan görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Motosiklet sürücüsü A.T, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Tören düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Çangır'ın öz geçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

Türk bayrağına sarılı tabutta taşınan şehidin naaşı, önce kara yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na, oradan da askeri uçakla memleketi Sakarya'ya götürülecek.

Törene, Vali Muammer Erol, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Başsavcı Hasan Uçak, Adalet Komisyon Başkanı Mesut Bilen, Ordu Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Giresun Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan, Çangır'ın, 2 Eylül'de ilk görev yeri Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başladığı öğrenildi.