Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Fahri Günaydın, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Tarlacık Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fahri Günaydın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Günaydın'ın bulunması için çalışma başlattı.

Günaydın, ekiplerin arama çalışmaları sonucu kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Sağlık kontrolleri için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Günaydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

