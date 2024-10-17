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Ordu'da Kaya Düşme Tehlikesi Nedeniyle 27 Konut Boşaltıldı

Ordu'da Kaya Düşme Tehlikesi Nedeniyle 27 Konut Boşaltıldı
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, AFAD tarafından kaya düşme riski nedeniyle 27 konutun geçici tahliyesi ve yolların ulaşıma kapatılması kararı alındı. Tedbir amaçlı yapılan çalışmalara devam edilecek.

ORDU'da, AFAD tarafından kaya düşme tehlikesine karşı 27 konut için boşaltma kararı alındı. Kaya düşme riskine karşı tedbir amaçlı yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar, mahalle ve grup yolları da ulaşıma kapatılarak sürücülerden alternatif yolları kullanmaları istendi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Dışkaya Mahallesi'nde bulunan kayaların mahalle yolunu ve alttaki konutların güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle AFAD tarafından 27 konutun geçici tahliyesi ile mahalle ve grup yollarının ulaşıma kapatılması kararı alındı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Dışkaya Mahallesi'nde İl Afet Müdürlüğü tarafından başlatılan güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaya, Dışkaya Mahallesi'nde yaşanan kaya düşme tehlikesine karşı AFAD tarafından acil bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Aşınma nedeniyle risk altında olan kayalıkların düşme olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, bölgeye ulaşımın güvenliği için tedbirler alındığı belirten Başkan Kaya, "İl Afet Müdürlüğü tarafından Dışkaya kayalıklarının aşınmadan kaynaklanan düşme tehlikesine karşı bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda güvenlik tedbirleri alınarak Dereyolu-Dışkaya-Yokuşdibi güzergahı her iki yönden ulaşıma kapatılmıştır" dedi.

İlerleyen tarihlerde alanda risk altında bulunan konutların geçici olarak boşaltılacağını ifade eden Kaya, Dışkaya Mahallesi'nden geçmek zorunda kalan vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "Aynı güzergah üzerinden seyahat edenlerin Dereyolu-Harami Oluklu istikametini kullanmaları gerekir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kabadüz AFAD Ordu

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