Ordu'da 1 günde 168 hastanın ulaşımı sağlandı

ORDU Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığın yer yer 90 santimetreye ulaşmasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son bir gün içerisinde 168 hastanın ulaşımını sağladı.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler, kapalı mahalle ve grup yolunu ulaşıma açarak hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlıyor. Bu kapsamda ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmayla son 1 günde 692 mahalleye müdahale edildi. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler, 168 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 58 kişinin yakınına da cenaze hizmeti verdi.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: ORDU,