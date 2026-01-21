Haberler

Ordu'da karla mücadele devam ediyor

Güncelleme:
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 417 araçla karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, 1 günde 692 mahalleye müdahale ederek, hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 600 personelin, 417 araç ve iş makinesi ile karla mücadele kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için fedakarca görev yaptığı belirtildi.

Ekiplerin kilometrelerce kapalı mahalle ve grup yolunu ulaşıma açtığı, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımının sağlandığı, cenaze hizmetiyle de acılı ailelerin yükünün paylaşıldığı vurgulandı.

Ekiplerin 1 günde 692 mahalleye müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 1 günde 168 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 58 vatandaşa cenaze hizmeti verdi. Ordu'yu beyaza bürüyen kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yaşamı zorluyor. Kar özellikle Akkuş ve Kabadüz'de etkili oldu ve 2 metreye ulaştı. Mesudiye, Perşembe, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ve Aybastı'da 1 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler sahada zorlu ve etkin mücadelesini sürdürüyor."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
