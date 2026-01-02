Ordu'da Karla Mücadele Devam Ediyor

ORDU Büyükşehir Belediye karla mücadele ekipleri, 417 araç ve iş makinesi, 600 personel ile saha çalışmalarına devam ediyor. Yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığının 70-100 santimetreleri bulduğu kentte ekipler, son 24 saatte 510 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışına karşı sahada yoğun bir mücadele yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, 510 mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yol açma çalışmalarının yanı sıra ekipler, 144 hasta ve 55 cenazeye de müdahale ederek mağduriyet yaşanmaması için çaba gösterdi. Ayrıca, yolda kalan araçlara da müdahale eden ekipler, iş makineleri yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtarıp, sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Bir olumsuzluk durumunda ise, 444 10 52 numaralı çağrı merkezinden Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşıp, yardım talebinde bulunabilecekleri bildirildi.