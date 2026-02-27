Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

ORDU'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar etkisini sürdürürken, yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar kar altında kaldı.

Kent merkezinde yağmurlu hava hakim olurken, yüksek rakımlı ilçelerde ise aralıklarla etkisini gösteren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Turnalık Yaylası'nda yoğun yağış sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar, kar altında kaldı. Bazı evlerin giriş katlarının önü ve pencereleri de karla kaplandı.

Karla mücadele çalışması yapan ekipler, kapalı mahalle ve grup yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve fırtına nedeniyle zaman zaman kapanan Çambaşı yolunda ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tipi ve fırtına, yolun yeniden kapanmasına neden olurken, bölgede kar ve fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri de yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı