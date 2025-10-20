Haberler

Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İki binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması, yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlaklara yol açtı. Olayın ardından 13 daire sakini tedbir amaçlı tahliye edildi.

TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürekler ağza geldi. Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.

Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi

BİNALAR TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
