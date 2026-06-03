Ordu'da dolu yağışı etkili oldu

ORDU'nun Akkuş ilçesinde haziran ayında dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası sokak ve caddeler beyaza büründü.

İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından ilçe merkezinde, kış mevsimini andıran görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıklarda ani değişimlerin yaşanabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı