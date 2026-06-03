Haberler

Ordu'da dolu yağışı etkili oldu

Ordu'da dolu yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde haziran ayında etkili olan dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde haziran ayında dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası sokak ve caddeler beyaza büründü.

İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından ilçe merkezinde, kış mevsimini andıran görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıklarda ani değişimlerin yaşanabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Güzelliğine kanmayın! Koparırsanız servet değerinde ceza ödersiniz
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu