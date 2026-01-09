Haberler

Ordu'da güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ordu'nun güvenlik ve asayiş durumu değerlendirildi. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konularına özel önem verildi ve 2025 yılına yönelik planlar görüşüldü.

Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda, kentin güvenlik, asayiş ve trafik durumu değerlendirildi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince 2025 yılında Ordu'da gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları ve faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede ilin durumu, uyuşturucu arzı ile mücadele, yapılan planlı ve projeli operasyonlar, risk analiz çalışmaları, saha çalışmaları, alınan tedbirler ve önleyici faaliyetler hakkında Vali Erol'a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik 97 Bot Komutanı Üsteğmen Miralay Tolga Akalp katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
