Ordu'da Göçük Altında Kalan İşçi İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükte kaybolan kamyon şoförü için arama çalışmaları yeniden başladı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri ile arama yapılıyor.
Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa- Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.
İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.
Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına başlandı.
Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla 6 Kasım'da ara verilmişti.
Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (23) cenazesi ise Korgan ilçesinde defnedilmişti.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel