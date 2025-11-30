Ordu'da Ev Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Akçatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.
Akçatepe Mahallesi'nde Olgun A'ya ait evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel