Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

ORDU'nun Kumru ilçesinde, eşi Emine Sanmak'ı (36) bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serkan S. (38), tutuklandı.

Olay, dün Kumru ilçesi Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Serkan S., tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Emine Sanmak'ı kendilerine ait manav dükkanında bıçakladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan minibüs şoförü Çelik A.'yı (52) da bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Sanmak, kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik A.'nın tedavisi ise sürdürülüyor.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan Serkan S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı