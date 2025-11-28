Haberler

Ordu'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Eray Tombul Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında yaralanan 9 yaşındaki Eray Tombul, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eray Tombul (9) son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede 25 Kasım Salı günü Berkay Sekmen'in (11) kullandığı elektrikli bisiklet Hamidiye Mahallesi'nde bir binanın duvarına çarptı.

Kazada Sekmen ile yanında bulunan Tombul yaralandı.

Tombul, ilçedeki özel bir hastanenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tombul'un cenazesi, yakınları tarafından İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Tombul'un cenazesi, Yenice Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Tombul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eray Tombul'un sırasına arkadaşları tarafından fotoğrafı bırakıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Berkay Sekmen'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

