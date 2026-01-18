Haberler

Oto tamir dükkanında ölü bulunan 2 arkadadaş toprağa verildi

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde oto tamir dükkanında bulunan Oğuzhan Bölükbaş ve arkadaşı Sami Güzel'in cesetleri, elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı. İki genç, bugün son yolculuklarına uğurlandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde oto tamir dükkanında cesetleri bulunan Oğuzhan Bölükbaş (25) ile arkadaşı Sami Güzel (24) toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamir dükkanının kepenginin tam kapalı olmadığını fark eden komşu esnaf, içeri girdi. Dükkanda bakım ustası olarak çalışan Oğuzhan Bölükbaş ile arkadaşı Sami Güzel'in yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Oğuzhan Bölükbaş ile Sami Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Bölükbaş ile Güzel'in elektrik akımına kapıldıkları tespit edildi. Oğuzhan Bölükbaş'nın, arkadaşı Sami Güzel'in otomobilini tamir etmek için önceki gün saat 21.00 sıralarında birlikte dükkana geldikleri kaydedildi.

İki arkadaş bugün son yolculuklarına uğurlandı. Sami Güzel'in cenazesi, Ünye ilçesi Keş Mahallesi Camisi'nde kılınan namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi. Oğuzhan Bölükbaş da Yüceler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

