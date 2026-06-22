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Ordu'da dereye düşen kişi öldü

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kızıyla dereye giden Barış Peker (50), ayağının kayması sonucu suya düştü. Çevredekiler tarafından çıkarılan Peker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saraycık Mahallesi'nde kızıyla dereye giden Barış Peker (50), ayağının kayması sonucu suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından dereden çıkarılan Peker, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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