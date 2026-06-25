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Ordu'da denize giren lise öğrencisi boğuldu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Zekiyenur K., gözden kaybolduktan sonra cankurtaranlar tarafından çıkarılmasına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren lise öğrencisi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Akyazı Sahili'nden denize giren Zekiyenur K. (17) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar can kurtaran ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kurtaranlar tarafından denizden çıkarılan lise öğrencisi, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zekiyenur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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