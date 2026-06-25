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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Zekiyenur Kacar (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Zekiyenur Kacar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kacar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacar, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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