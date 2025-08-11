Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Bir Tarım İşçisi Kayboldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olan M.Y. denizde kayboldu. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Y.K. ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 mevsimlik tarım işçisinden biri kayboldu.

Batman'dan fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçisi M.Y. ve Y.K, dün akşam saatlerinde fındık hasadının ardından serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra bu kişilerin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle sudan çıkarılan Y.K, hastanede tedavi altına alındı.

M.Y'nin bulunması için ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmasına, balıkçılar da denize ağ bırakarak yardımcı oldu.

Dalgıçların da yer aldığı çalışmada herhangi bir sonuç alınamazken, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
