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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Doğuş Kızıltaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Doğuş Kızıltaş (23), hastaneye kaldırıldı. Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Doğuş Kızıltaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler ile cankurtaran ekipleri Kızıltaş'ı denizden çıkararak, kıyıya ulaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğuş Kızıltaş, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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