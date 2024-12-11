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Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinden Çevre Temizliği Etkinliği

Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinden Çevre Temizliği Etkinliği
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Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, sahilde atık temizliği yaparak çevre bilincine dikkat çekti. Akyazı Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü ve Şefi de katıldı.

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından sahilde atık temizliği gerçekleştirildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Altın Ordu ilçesi Akyazı Sahili'nde çevre duyarlılığına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Müdürlük personeli ile denetimli serbestlik yükümlüleri, plastik, cam şişe, kağıt gibi atıkları topladı.

Doğaya ve topluma katkı sağlanması, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Denetimli Serbestlik Şefi Songül Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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