Ordu'da Bir Evden 1 Ton Fındık Çalıp Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ndeki bir evden 8 Ocak'ta 1 ton fındık çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çalışma başlattı. MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. E.K. operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin çaldığı fındığı Altınordu ve Ulubey'de 2 tüccara sattığı tespit edildi. İşlemleri sonrası E.K. tutuklanırken, çalıntı fındığı alan 2 işletme sahibi hakkında 'suç eşyasını satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel