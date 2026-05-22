Ordu'da Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetlendi

Ordu'da zabıta ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi kasaplara yönelik denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla kasap ve et işleme tesislerinde denetimlerini artırdı.

Bayram yoğunluğu öncesinde gerçekleştirilen kontrollerde kıyma makineleri, bıçaklar ve kesim ekipmanlarının hijyen durumu incelendi.

Ayrıca et depolama alanları, soğuk hava depoları ve işletmelerin genel kurallara uygunluğu da denetlendi.