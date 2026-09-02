Haberler

Ünye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Kaçtı

Ünye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobil, önce önündeki araca ardından bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarın üzerinde askıda kalan araç, çekiciyle kaldırılırken, kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis çalışma başlattı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde önündeki otomobil, önce önündeki otomobile ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarın üzerinde askıda kalan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası kaçtı.

Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 AEF 838 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Samet Akgöz yönetimindeki 52 AGR 690 plakalı otomobile, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada duvarın üzerine çıkan otomobil, askıda kaldı. Kazanın ardından 52 AEF 838 plakalı otomobilin sürücüsü, araçtan inerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Günün şok haberi! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

Ünlü çiftin kızı denizde! Sevimli halleri mest etti
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi ortaya çıktı

Müge Anlı'da ikinci Palu ailesi vakası
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı