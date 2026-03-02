Haberler

Ordu Valisi Erol, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda 4 ev hasar gördü. Vali Muammer Erol, bölgedeki incelemelerde bulundu ve güvenlik gerekçesiyle binaların tahliyesine başlandı.

ORDU Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesinde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Heyelanda 4 ev hasar görürken, güvenlik gerekçesiyle binaların tahliyesine başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahalledeki 4 evde hasar oluşurken, ulaşım sağlayan Harman ve Orta Sokak güzergahındaki yol çöktü. Vali Muammer Erol, heyelanın yaşandığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ilk tespitlerde Yusuf Köroğlu, Şükrü Köroğlu, Mehmet Öksüz ve Hüseyin Öksüz'e ait evlerin hasar gördüğü belirlendi. Binalar, güvenlik riski nedeniyle ekipler tarafından tahliye edildi.

Bölgedeki incelemelere Erol'un yanı sıra Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz, Uzunisa Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Bünyamin Çankal ve AFAD İl Müdürü Ümit Ünal katıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD ekiplerinin hasar tespit ve risk analizi çalışmaları devam ediyor.

Evleri hasar görenler ise evlerinde kayma olduğunu ve binalarının yıkılıp yıkılmayacağını yetkililerin karar vereceğini söyledi.

Haber- Kamera: Ahmet BAYRAK / ALTINORDU (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı